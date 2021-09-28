Жителя Карелии будут судить за реабилитацию нацизма

В Карелии завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Сегежи. Мужчину обвиняют в реабилитации нацизма, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в декабре 2019 года обвиняемый разместил в соцсетях заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, которые содержали признаки положительной оценки деяний нацистских преступников.

Помимо этого, в своем сообществе в соцсети мужчина разместил пост с выражением явного одобрительного отношения к действиям армии нацистской Германии.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело в скором времени будет направлено в суд. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Фото pixabay.com/Free-Photos