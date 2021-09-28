28 сентября 2021, 14:39
Происшествия

В лесах Прионежского района заблудилась 82-летняя бабушка

Пожилая женщина в Карелии пошла собирать ягоды и пропала, но потом нашлась

Пенсионерка в Карелии потерялась, собирая ягоды в лесу. Женщину искали спасатели, сообщили в Карельской республиканской поисково-спасательной службе.

Собирать ягоды 82-летняя бабушка отправилась из садового товарищества «Малахит» в Прионежском районе. Зашла в лес и не вернулась, пришлось вызывать спасателей.

На помощь отправился Петрозаводский поисково-спасательный отряд, его сотрудники обследовали сопредельную территорию.

Однако пропавшая пансионерка вышла из леса самостоятельно. С женщиной, к счастью, все в порядке. // Фото: Pixabay

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