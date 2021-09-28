Охранник торгового центра в Петрозаводске спас пенсионера от аферистов

В прошлую пятницу в полицию Петрозаводска позвонил охранник одного из торговых центров. Он сообщил, что посетителю нужна помощь правоохранителей. Оказалось, пенсионер стал очередной жертвой мошенников, рассказали в МВД Карелии.

Детали происшествия выяснили прибывшие на место оперативники. Они узнали, что 76-летний петрозаводчанин ответил на звонок с незнакомого номера.

Мошенник представился сотрудником банка, сообщил о несанкционированных списаниях средств и убедил пенсионера в необходимости срочно обналичить накопления и перевести их на «безопасный» счет.

Мужчина обналичил накопления и пошел к банкомату, где стал проводить операции.

В какой-то момент на него обратил внимание сотрудник торгового центра, убедил прервать общение с телефонными аферистами и вызвал полицию. К моменту появления охранника потерпевший успел перевести 225 тысяч рублей на псевдо-безопасный счет. // Фото: storage.weacom.ru