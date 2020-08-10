Жительницу Лоухского района осудили за воровство у родной матери

Прокурор Лоухского района поддержал гособвинение по уголовному делу в отношении 30-летней жительницы одного из поселков, признанной виновной в краже денег у матери, сообщает прокуратура Карелии.

Следствием установлено, что в один из дней в апреле 2020 г. нигде не работающая злоупотребляющая спиртным женщина, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, после ссоры с сожителем направилась домой к матери. Последняя не смогла отказать дочери и впустила ее в квартиру.

В этот день супругу пенсионерки был день рождения. Почтальон доставила им пенсии и они решили отметить праздник вместе с дочерью.

По завершении застолья пенсионеры легли спать. В тайне от них, женщина взяла 4 000 рублей и ушла из квартиры.

В течение следующего дня она отдыхала со своими знакомыми, приобретая на похищенные денежные средства спиртное и продукты питания, ближе к вечеру снова вернулась домой к матери.

Дождавшись, когда мать и ее супруг уснули, злоумышленница взяла уже 5 000 пенсионных рублей, которые также прогуляла в компании собутыльников.

Пропажу потерпевшие обнаружили лишь спустя несколько дней. Поскольку дочь не признавалась в хищении, они обратились в полицию.

В ходе общения с сотрудниками уголовного розыска женщина призналась в содеянном. В ходе следствия она активно способствовала расследованию, возместила часть причиненного ущерба.

Суд согласился с предложенной прокурором квалификацией содеянного и признал женщину виновной.

Приговором ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев, с испытательным сроком 1 год, с возложением на осужденную дополнительных обязанностей, способствующих ее исправлению: в том числе в течение месяца со дня вступления приговора в законную силу пройти лечение у врача нарколога.

Данное наказание осужденной предстоит отбывать под контролем уголовно-исполнительной инспекции.

Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевших на невозмещенную сумму причиненного преступлением ущерба в размере 5800 рублей.

Приговор вступил в законную силу.