Жительница Карелии взяла «серебро» на чемпионате России по триатлону
Вчера, в субботу 18 января, в Петрозаводске стартовал Чемпионат и Первенство России по зимнему триатлону. В первый день было разыграно несколько наград. Отличилась в этот день и карельская спортсменка.
Карельскую триатлонистку с серебряной медалью поздравил Глава Карелии Артур Парфенчиков:
«Наша Надежда Новикова отлично преодолела дистанцию: 7 км бегом, 12 км на велосипеде и 10 км на лыжах, и с результатом 1 час 37 минут 18 секунд обошла чемпионку мира Юлию Сурикову!»
- написал он на своей странице.
Напомним, спортсмены из 18 регионов России приехали в столицу Карелии, соревнования такого высокого уровня по этому виду спорта впервые проходят у нас в Карелии.
Победители и призеры личных соревнований, по информации паблика «Республика»
Мужчины
1 место – Павел Андреев (Красноярский край).
2 место – Дмитрий Брегеда (Саратовская область).
3 место – Евгений Уляшев (Кировская область).
Женщины:
1 место – Светлана Соколова (Республика Татарстан).
2 место – Надежда Новикова (Республика Карелия).
3 место – Юлия Сурикова (Ярославская область).
Сегодня состоится эстафета и любительская гонка, в которой примет участие и Министр спорта Карелии Алексей Ермашов.
Фото: Татьяна Кунцевич, Федерация триатлона России.