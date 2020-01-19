Жительница Карелии взяла «серебро» на чемпионате России по триатлону

Вчера, в субботу 18 января, в Петрозаводске стартовал Чемпионат и Первенство России по зимнему триатлону. В первый день было разыграно несколько наград. Отличилась в этот день и карельская спортсменка.

Карельскую триатлонистку с серебряной медалью поздравил Глава Карелии Артур Парфенчиков:

«Наша Надежда Новикова отлично преодолела дистанцию: 7 км бегом, 12 км на велосипеде и 10 км на лыжах, и с результатом 1 час 37 минут 18 секунд обошла чемпионку мира Юлию Сурикову!»

- написал он на своей странице.

Напомним, спортсмены из 18 регионов России приехали в столицу Карелии, соревнования такого высокого уровня по этому виду спорта впервые проходят у нас в Карелии.

Победители и призеры личных соревнований, по информации паблика «Республика»

Мужчины

1 место – Павел Андреев (Красноярский край).

2 место – Дмитрий Брегеда (Саратовская область).

3 место – Евгений Уляшев (Кировская область).

Женщины:

1 место – Светлана Соколова (Республика Татарстан).

2 место – Надежда Новикова (Республика Карелия).

3 место – Юлия Сурикова (Ярославская область).

Сегодня состоится эстафета и любительская гонка, в которой примет участие и Министр спорта Карелии Алексей Ермашов.

Фото: Татьяна Кунцевич, Федерация триатлона России.