Жительница Карелии купила алкоголь, выпила и умерла

38-летняя кондопожанка купила алкоголь, выпила его на даче, после чего почувствовала себя плохо. Женщину госпитализировали с признаками пищевого отравления. Несмотря на помощь врачей, жительница Карелии умерла. Причиной смерти кондопожанки стало острое отравление метиловым спиртом, сообщили в пресс-службе СУ СК по РК.

Следком Карелии возбудил уголовное дело по статье «сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Правоохранительные органы установили группу лиц, которая продавала суррогатный алкоголь в Кондопоге, подозрительную спиртосодержащую жидкость изъяли. Также был установлен и тот, кто был причастен к продаже кондопожанке жидкости, оказавшейся смертоносной. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается. (фото следственного ведомства)