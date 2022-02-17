Полиция Петрозаводска объявила в розыск Вадима Бабарова 1987 года рождения. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 314 УК РФ («Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера»). Он скрылся от суда.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении этого человека, просят звонить по номеру телефона: 8 981 402 06 14. Конфиденциальность гарантируется.