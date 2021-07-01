Жители ветхих домов в Петрозаводске пригласили мэра в гости

Жители ветхих домов на Старой Кукковке пригласили в гости мэра карельской столицы. Владельцы частных домов говорят, что поневоле оказались втянуты в конфликт с соседями по району. Камнем преткновения стало возведение на Старой Кукковке многоэтажных домов.

Это не нравится некоторым владельцам больших и дорогих частных домов. Не нравится настолько, что горожанка из недовольных пригласила главу города в гости, чтобы тот оценил ситуацию и не позволил строительным фирмам работать на Старой Кукковке, -

говорят авторы письма,

Мы хотим, чтобы Вы, как первое лицо города, человек с активной жизненной позицией, увидели, в каких условиях нас обрекают жить наши соседи. В наших домах нет удобств, мы воспитываем здесь маленьких детей, здесь живут наши родители. На наших улицах нет асфальта, есть только грязь. Мы хотим переехать из частного сектора в благоустроенное жилье. Однако мы не можем продать свои дома,

- указано в обращении.

Некоторые наши соседи построили роскошные дома, отгородились заборами. Они купили свои участки дешево, потому что Старая Кукковка – это настоящая деревня в городе. И теперь они решают за нас, не давая нам реализовать свои права на комфортное проживание в собственном городе. Вставляя палки в колеса строительным компаниям, готовым купить у нас наши дома за хорошие деньги, наши соседи лишают нас, наших стариков и детей, возможности на нормальную жизнь,

- считают авторы письма.

В некоторых из этих домов без удобств живут пожилые люди (одной из жительниц уже за 90 лет), в других – мамы с маленькими детьми, в том числе, многодетные. Есть среди жителей и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Часть Старой Кукковки предполагалась к расселению еще более 10 лет назад. Подписавшиеся под письмом-приглашением владельцы ветхого жилья отмечают: их обещали расселить в благоустроенное жилье еще в прошлом веке. Поэтому многие люди потеряли время и возможность самостоятельно если не приобрести квартиры, но хотя бы отремонтировать имеющиеся дома.

Горожане считают, что власти должны подтвердить права жителей на достойный уровень жизни. Особенно это актуально для самых незащищенных категорий – стариков, детей, людей с очень скромным уровнем достатка, которых в районе проживает немало.

Копия письма есть в распоряжении редакции.