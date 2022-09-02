Жители Шуи боятся, что детей некому будет возить в школу

Учебный год для родителей школьников из поселка Шуя начался с тревожных новостей. Взрослые опасаются, что не всех детей смогут доставить в соседнюю школу в поселок Мелиоративный на школьных автобусах.

Как рассказали жители Шуи, в школе поселка летом начался капитальный ремонт. Окончание работ намечено на конец апреля 2023 года. На время ремонта детей обещали доставлять автобусами в школу поселка Мелиоративный. Речь идет о более 400 учащихся. Планировалось, что дети будут учиться в две смены, а в соседний поселок их будут подвозить на трех автобусах в разное время.

По информации родителей, возникла проблема с третьим водителем. Пока ситуацию спас индивидуальный предприниматель, который согласился помочь школе и 1,2,5 сентября поработать на автобусе за 15 тысяч рублей в день. Граждане утверждают, что пока с ним заключен договор только на три дня. Что будет дальше, родители не понимают. Внятного ответа они не могут добиться ни от администрации школы, ни от руководства местного самоуправления.

Граждане рассказали, что в конце августа с ними встречался глава РК Артур Парфенчиков, который обещал в случае возникновения проблем с доставкой детей в школу тут же оказать помощь. Руководство школы, рассказали родители учащихся, предупреждали, что запасного варианта нет, в любой момент может сломаться автобус или заболеть водитель.

Мы связались с пресс-службой министерства образования и спорта Карелии, где объяснили ситуацию. В течение первых трех учебных дней будет вестись мониторинг того, сколько детей реально пользуются школьными автобусами. Если выяснится, что необходим третий автобус на 56 мест частного предпринимателя, который уже задействован, с мужчиной заключат договор на более длительный срок. В министерстве заверили, что деньги на это есть.

В ближайшее время в шуйскую школу вернется еще один автобус, который проходил техобслуживание. Он должен был бы быть уже в поселке, но, когда машина возвращалась с техобслуживания, в лобовое стекло попал камень и пошла трещина. Новое стекло заказано и через 10 дней автобус планируется вновь отдать в ремонт. Еще один автобус находится в ремонте и в обозримой перспективе также должен вернуться в строй.

Всего с учетом автобуса, который принадлежит частному предпринимателю, и техники, которая ремонтируется, в распоряжении шуйской школы будет пять машин. В министерстве уверяют, что никаких проблем с доставкой детей в школу в поселок Мелиоративный не будет и места в автобусах всем хватит