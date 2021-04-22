Жители Северо-Запада меньше всех верят в перспективы криптовалют

Лишь 8% жителей Северо-Запада полагают, что через 10 лет криптовалюты вытеснят из финансового оборота традиционные деньги. Это самый низкий показатель в стране – в целом в России доля тех, кто верит, что цифровые валюты заменят собой традиционные, – составляет 14%. Таковы результаты масштабного опроса*, проведенного банком «Открытие».

При этом, как и в среднем по стране, 34% жителей СЗФО полагают, что криптовалюты не смогут ни в чем заменить собой традиционные валюты, а половина опрошенных допускает, что часть операций все-таки будет использоваться с помощью новых, исключительно цифровых, денежных единиц.

Меньше всего на Северо-Западе и тех, кто верит в полное исчезновение через десятилетие наличных денег. Их доля составляет только 15%, тогда как в целом по стране – 20%, а в Москве и Московской области – 21%. При этом 46% опрошенных жителей региона считают, что у людей в любом случае должна быть возможность выбора, поэтому упразднять наличные не надо. А 39% убеждены, что отказываться от наличных нельзя, поскольку не во всем мире будет возможность обойтись без них.

68% жителей Северо-Запада считают, что и через 10 лет большинство банков по-прежнему будут предоставлять классические финансовые услуги. И лишь 32% опрошенных считают, что банки к 2030 году превратятся в универсальные экосистемы с набором финансовых и нефинансовых услуг. Для сравнения в Москве и Московской области превращения банков в экосистемы ожидает 38% респондентов, а на Северном Кавказе – 25%.

* Опрос проведен 12-16 апреля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек