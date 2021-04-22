В мэрии назвали места, где будут легально продавать квас и мороженое

Власти столицы Карелии анонсировали аукционы на размещение нестационарных торговых объектов в летний период. Победители конкурса смогут организовать уличную торговлю мороженым и квасом с 1 июня по 30 сентября.

Продажу кваса предлагают организовать на улице Мерецкова в районе дома №4; на улице Ровио в районе дома №15; на пересечении улиц Ровио и Торнева (у дома №2); на улице Антонова в районе дома №12; на улице Мелентьевой у дома №28 (в районе ТЦ «Главный»); на Первомайском проспекте у дома №53; в районе поста полиции на Березовой аллее; на улице Луначарского у дома №16; на улице Чапаева у дома №47.

Торговлю мороженым предлагают организовать в 15 точках: на Студенческом бульваре; на проспекте Ленина у дома №9; на проспекте Ленина у дома №10; проспекте Ленина у дома №26 (около бывшего магазина «СемьЯ»); на проспекте Ленина у дома №26 (с торца дома); на площади Гагарина у дома №2; на проспекте Карла Маркса у дома №12; на улице Ровио у дома №15; на Нойбранденбургской улице у дома №1; на улице Горького напротив дома №25; на улице Древлянка у дома №18; на улице Мерецкова у дома №4; на Лососинском шоссе у дома №25; на Первомайском проспекте у дома №17; на Московской улице у дома №10.

Заявки от участников принимают с 26 апреля по 17 мая. Сам аукцион стартует 20 мая. (фото championat.com)