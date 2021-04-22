Карелия вернулась на летние нормы расходы топлива

В холодное время года нормы расхода топлива при работе автотранспорта повышаются в зависимости от климатических районов страны, напоминает бухгалтерами и руководителям предприятий справочно-правовая система «Гарант».

Однако при наступлении тепла необходимо вернуться к установленным нормам. Дата такого перехода определяется климатом субъекта Российской Федерации.

Так Карелия должна перейти на летние нормы расхода горючего уже с 16 апреля.

Учреждения могут уточнять начальный и конечный сроки периода применения и значений зимних надбавок при значительных отклонениях температур от средних суточных или месячных многолетних среднестатистических значений.

Если в организации решили продлить период действия зимних норм, надо согласовать свое решение с региональной службой Росгидрометцентра и Минтрансом России.

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