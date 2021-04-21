21 апреля 2021, 20:55
ПФР прокомментировал сообщения о перерасчете пенсий за советский стаж
Переоценка пенсионных прав россиян, имеющих стаж до 2002 года, прошла более десяти лет назад
По сообщению отделения Пенсионного фонда Карелии, перерасчет пенсий за советский стаж был сделан еще в начале 2010 года. Поскольку в Интернете стали появляться сообщения о перерасчете за советский стаж, специалисты ПФР решили прояснить ситуацию.
«Переоценка пенсионных прав граждан, имеющих стаж до 2002 года (в том числе в советское время до 1991 года), прошла еще в 2009 году. Этот процесс назывался валоризацией»,
- прокомментировали в организации. Все пенсии, назначенные до 2010 года, были пересчитаны. Пожилые жители Карелии получили доплаты. С 2010 года пенсии назначаются с учетом валоризации.
«Весь советский стаж граждан учтен, необходимости в перерасчете пенсий нет», - подытожили в ПФР. (фото inbusiness.kz)