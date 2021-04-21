ПФР прокомментировал сообщения о перерасчете пенсий за советский стаж

По сообщению отделения Пенсионного фонда Карелии, перерасчет пенсий за советский стаж был сделан еще в начале 2010 года. Поскольку в Интернете стали появляться сообщения о перерасчете за советский стаж, специалисты ПФР решили прояснить ситуацию.

«Переоценка пенсионных прав граждан, имеющих стаж до 2002 года (в том числе в советское время до 1991 года), прошла еще в 2009 году. Этот процесс назывался валоризацией»,

- прокомментировали в организации. Все пенсии, назначенные до 2010 года, были пересчитаны. Пожилые жители Карелии получили доплаты. С 2010 года пенсии назначаются с учетом валоризации.

«Весь советский стаж граждан учтен, необходимости в перерасчете пенсий нет», - подытожили в ПФР. (фото inbusiness.kz)