Жители сетуют на отсутствие отопления в ряде районов Петрозаводска

Отопление в Карелии и ее столице включили далеко не везде. В ряде районов при подключении случились аварии, сейчас их устраняют, сообщили в официальной группе правительства в соцсети.

Хотя отопительный сезон начался, пока холодно в домах Суоярви, Питкярантского, Олонецкого, Сортавальского и Лахденпохского районов. Там планируют дать тепло 13 сентября.

В Кеми продолжается реконструкция котельной № 7, ее обещали запустить до 15 сентября. В поселке Хетоламбина пока не установили индивидуальный тепловой пункт, но планируют подключить до 10 сентября. В Толвуя станет тепло в домах с 9 сентября, в Великой Губе – с 10 сентября.

В Сегежском районе ремонтные работы хотят закончить до 9 сентября и дать отопление. В Суоярви устранение неполадок намечено на 9 сентября.

Дома в Петрозаводске подключают к отоплению постепенно, по графику. Но недовольные жители, у которых пока не топят, жалуются в паблике «Подслушано в ПТЗ».

В частности, петрозаводчане из 5-го поселка настроены пессимистически.

«Хватит дразнить теплом! Думаю, нам его еще долго не увидеть. Перерыт весь двор все лето! Улица Тупиковая, Владимирская. Рабочих особо и не видно было все это время. Нам, наверное, тепло ближе к новому году дадут. Еще и свет стали постоянно отключать», - гласит сообщение.

Другой пользователь отметил, что по нормативу все платят одинаково, а кого-то подключают к отоплению позднее, а отключают его раньше. // Фото: avantrend/Pixabay