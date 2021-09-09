09 сентября 2021, 18:07
Полсотни опасных боеприпасов обезвредили в трех районах Карелии
Поисковики-спасатели в очередной раз разминировали оставшиеся со времен войны снаряды
Сотрудники Карельской республиканской поисково-спасательной службы продолжают искать и уничтожать боеприпасы времен Великой отечественной войны. На этот раз они обезвредили 50 взрывоопасных предметов, сообщили в группе службы в соцсети.
Подразделение разминирования и взрывных работ работало в трех районах Карелии. Наименее урожайными оказались Олонецкий и Пряжинский, там нашли только три гранаты Ф-1, которые вывезли и обезопасили.
На территории Питкярантского района отыскали артиллеристские снаряды, мины, разного вида гранаты. Всего нашли 47 боеприпасов, все уничтожили. // Фото: источник