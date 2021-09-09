Семь парков Петрозаводска приведут в порядок в следующем году

Дизайн-проекты благоустройства семи петрозаводских парков получили одобрение общественной комиссии. В администрации города уточнили, что уже текущей осенью заключат муниципальные контракты на проведение работ.

Их общая стоимость составит 24 миллиона рублей. Деньги на благоустройство выделены в рамках программы по формированию комфортной городской среды.

За объекты-победители проголосовали жители Петрозаводска. Более 28 000 человек принимали участие в выборе.

В итоге сошлись на семи парках, это Кукковский сквер и Губернаторский сад, а также Спортивный сквер и территории в районе домов № 14 по Ключевой улице, № 40 по Октябрьскому проспекту, № 7 по улице Труда и № 40 по Березовой аллее. // Фото: источник