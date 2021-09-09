Массовую гибель рыбы в Елмозере объяснили жарой

Рыба, которая погибла в больших количествах в Елмозере в конце июля текущего года, умерла не из-за форелеводов. К таким выводам пришли Карельская межрайонная природоохранная прокуратура и ветеринарные службы республики. Они руководствовались мнением ученых, сообщили в региональном правительстве.

Напомним, видео с огромным количеством павшей ряпушки в Елмозере и на его берегах опубликовали жители Медвежьегорского района в соцсетях в начале августа. Они предположили, что причиной стала деятельность форелеводческого предприятия. Ролик снимали 24 июля.

На место ЧП 4 августа выехали специалисты ветеринарной службы ГБУ РК «Республиканский центр ветеринарии и консультирования». Но никакой мертвой рыбы они уже не нашли.

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку деятельности предприятия «Заонежская форель». Нарушений надзорное ведомство не выявило.

Сотрудники Института биологии Карельского научного центра РАН взяли из Елмозера пробы воды, провели контрольные выловы корюшки и ряпушки.

Превышения нормативов ПДК для вод рыбохозяйственных водоемов не выявили. Анализ биологических показателей ряпушки никаких патологий и отклонений от нормы не установил.

Ученые пришли к выводу, что массовая гибель рыбы вызвана длительным прогревом воды, превышающим оптимальные условия для обитания сиговых рыб.

В этот период температура воды в Елмозере на поверхности превышала 26°С, а в придонных была более 20°С. // Фото: pixel2013/Pixabay