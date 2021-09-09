Работодатель в Сортавале уволил трудившегося на него 10 лет инвалида

Имеющий инвалидность житель Сортавалы 10 лет работал на предприятии, пока руководитель не решил его уволить. Директор сформулировал причину как неспособность сотрудника выполнять свои обязанности. Вскоре его пришлось вернуть на рабочее место, сообщили в прокуратуре Карелии.

Мужчина обратился с жалобой в прокуратуру Сортавалы, надзорное ведомство провело проверку.

Выяснилось, что доводы работодателя были основаны на индивидуальной программе реабилитации инвалида. Но направление на прохождение медосмотра ему не выдавали, медицинского заключения о непригодности к выполнению отдельных работ не было.

Прокуратура сочла, что процедуру увольнения нарушили, и внесла представление руководителю. Однако он не устранил нарушения. Тогда отношении директора предприятия возбудили дело об умышленном невыполнении требований прокурора.

После этого работодатель отменил приказ об увольнении. Мировой судья оштрафовал директора предприятия на 2 тысячи рублей. // Фото: sevadm.ru