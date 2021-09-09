Медкабинеты детсада и школы в Костомукше обязал оснастить суд

Прокуратура Калевальского района выяснила, что в медкабинетах школы и детского сада в Костомукше не было необходимого оборудования. Итогом проверки стал иск в суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор просил обязать администрацию Калевальского района обеспечить необходимым оборудованием медицинские кабинеты образовательных организаций. Костомукшский городской суд удовлетворил его иск.

Власти должны не позднее трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу обеспечить финансирование оснащения медицинских кабинетов.

В свою очередь, школа и садик должны в срок не позднее шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу организовать и выполнить оснащение медицинских кабинетов. // Фото: succo/Pixabay