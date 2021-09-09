Названы дворы Петрозаводска, которые благоустроят в следующем году

В Петрозаводске утвержден список дворов, которые будут благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды» в следующем году, сообщает пресс-служба мэрии.

Всего в городскую администрацию поступила 251 заявка на благоустройство. В утвержденный список вошли 35 дворов, которые набрали больше всего баллов.

Полный список территорий, которые благоустроят в 2022 году, можно посмотреть по ссылке.

Напомним, с 2017 года, когда началась реализация федеральной программы, в Петрозаводске преобразились 228 дворовых и 19 общественных территории. К концу осени в карельской столице отремонтируют еще 35 дворов. Благоустройство всех объектов уже практически завершено. Фото pixabay.com/mac231