Жители Петрозаводска жалуются на плохую уборку снега во дворах

На отвратительное обслуживание общедомовой территории домов 10 и 10/1 по улице Профсоюзов пожаловались петрозаводчане в паблике «Подслушано в ПТЗ».

"Приехал трактор и на «отвали» почистил территорию. Что за отношение? Деньги начислять и повышать тарифы они умеют! А, выполнять свои обязательства НЕТ!!!! Мы устали бороться с этим!",

- пишут горожане.

Авторы поста отмечают, что во время уборки сотрудники УК регулярно засыпают снегом припаркованные во дворе машины, а также детскую площадку.

Петрозаводчане отмечают, что в прошлом году писали коллективные жалобы в жилищную инспекцию. Управляющая компания была активной только в процессе проверок, а потом снова забыла про свои обязанности. // Фото: паблик "Подслушано в ПТЗ".