06 января 2025, 14:20
Жители Петрозаводска жалуются на плохую уборку снега во дворах
Жильцы домов по улице Профсоюзов устали бороться со своей управляющей компанией
На отвратительное обслуживание общедомовой территории домов 10 и 10/1 по улице Профсоюзов пожаловались петрозаводчане в паблике «Подслушано в ПТЗ».
"Приехал трактор и на «отвали» почистил территорию. Что за отношение? Деньги начислять и повышать тарифы они умеют! А, выполнять свои обязательства НЕТ!!!! Мы устали бороться с этим!",
- пишут горожане.
Авторы поста отмечают, что во время уборки сотрудники УК регулярно засыпают снегом припаркованные во дворе машины, а также детскую площадку.
Петрозаводчане отмечают, что в прошлом году писали коллективные жалобы в жилищную инспекцию. Управляющая компания была активной только в процессе проверок, а потом снова забыла про свои обязанности. // Фото: паблик "Подслушано в ПТЗ".