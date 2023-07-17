Жители Петрозаводска не оценили ночные развлечения и вызвали полицию

Мужчина с женщиной решили повеселиться примерно в половине четвертого ночи во дворе дома № 40 на улице Зайцева в Петрозаводске. Выпивали, слушали музыку, развлекались. Об этом с возмущением рассказала соседка в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.

Кто-то вызвал полицию, чтобы наконец заснуть. Но патруль только предупредил парочку. Когда полицейские уехали, горожане продолжили «зажигать». Они танцевали под музыку на дороге.

На этот раз мужчину увезли в патрульной машине, а женщина осталась плакать во дворе. Автор поста пишет, что такое веселье пара устраивает не впервые. // фото, видео: паблике «Подслушано в ПТЗ»/ВКонтакте