Туристов призвали не пугаться – озеро в национальном парке зацвело

Водлозеро зацвело. Вода меняет цвет. Жителей Карелии и гостей национального парка призвали не бояться.

«Наступает сезонный цвет воды, - объяснила сотрудница национального парка «Водлозерский» Ирина Жукова. Просьба не пугаться, никто ничего не пролил, никто не вылил краску. Это не экологическая катастрофа, это природное явление».

Где-то можно встретить бирюзовый оттенок, а где-то даже оранжевый.

Причиной изменения цвета является активное размножение микроскопических водорослей. Во второй декаде июля жарко, влажно и тепло – это отличные условия для роста и выцветания водорослей, которыми питаются рыбы.

Туристам предлагают набирать воду для питья подальше от берега или привозить с собой. // фото скриншот видео из VK-паблика «Национальный парк «Водлозерский»