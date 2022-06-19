Жители Карелии сообщают о множестве необычно ранних грибов

Люди в Карелии публикуют в соцсетях фотографии собранных в этом сезоне грибов. Они пошли этим летом необычайно рано, в июне, пишут в группе «Медвежьегорск Online» ВКонтакте.

Местный житель Игорь Шихов опубликовал фото и видео своего недавнего «улова».

- Вся Карелия пестрит фотографиями с грибами, но никто не верит и многие пишут, что люди выкладывают фотографии прошлых лет. Я решил проверить и, взяв семью, поехал за наш поселок,

- написал он.

Итог грибник представил в паблике. Комментаторы в ответ стали выкладывать грибы, которые собрали они.

Судя по снимкам, грибы есть. Их собирают в Медвежьегорском, Суоярвском и других районах Карелии. // Фото, видео: Игорь Шихов/ВКонтакте