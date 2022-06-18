В парке «Лесной ключ» в Петрозаводске разруха и нет освещения

Жители Ключевой сетуют, что парк на ул. Репникова находится в ужасном состоянии. Они разместили фото в группе «Живой Петрозаводск» ВКонтакте.

Пять лет назад «Лесной ключ» открывали, причем очень торжественно, пишут горожане. Однако теперь в парке все разбито, освещения нет.

- Писали десятки раз Мирошник, Любарскому, Парфенчикову - ответ один: они до сих пор не оформили до конца какие-то документы, поэтому отремонтировать не могут, а вообще тут уже настолько все разбито, что нужны миллионы на новое строительство,

- жалуются авторы поста.

Некоторые комментаторы возражают, что нет смысла тратить деньги на ремонт, потому что вандалы снова все разобьют. Но другие жители пишут, что хотя бы деньги на восстановление освещения найти было надо.