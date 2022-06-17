Реалити-шоу снимут этим летом в Сортавале

Столица Северного Приладожья станет локацией для съемок реалити-шоу «Вызов». Об этом сообщается в группе администрации поселения. Отмечается, что съемочная группа и участники реалити-шоу скупили все гостиничные номера в Сортавале.

Известно, что ведущим проекта станет известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Съемки будут проходить в августе в течение месяца, для шоу привлекут вертолеты.

Сейчас в городе готовятся к съемкам картины «Триггер», в киношном процессе задействуют местных жителей. (фото unsplash.com, Daan Geurts)