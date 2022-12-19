19 декабря 2022, 11:45
Жители Карелии смогут задать свои вопросы о выплате пенсии
Карельское отделение Пенсионного фонда готовится к очередной горячей линии
Во вторник, 20 декабря, карельское отделение Пенсионного фонда проведет очередную горячую линию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Традиционное мероприятие на этот раз будет посвящено вопросам выплаты пенсии, уточнили в ПФР.
Все желающие смогут пообщаться со специалистом Пенсионного фонда с 11 до 13 часов по телефону (8-8142)-79-59-14. // Фото: unsplash.com