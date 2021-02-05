Жители Карелии продолжают исправно выполнять кредитные обязательства

Как сообщает сервис Кредиты-Онлайн.ру со ссылкой на Банк России, несмотря на возникшую из-за пандемии коронавируса сложную финансовую ситуацию, жители Карелии сохранили платежную способность. В целом общий кредитный портфель юридических и физических лиц на конец 2020 года вырос на 11% по сравнению с прошлым годом. В конце декабря – начале января данный показатель составил 144 миллиарда рублей.

Из-за сохранения платежеспособности населения в федеральном правительстве республики было принято решение о снижении ставки. Теперь представители малого, среднего бизнеса, а также самозанятые могут взять деньги в долг по сниженным ставкам.

Для физических лиц по-прежнему действуют предложения МФО Петрозаводска и других городов республики. Спрос на данный вид услуг в период пандемии стал еще более высоким благодаря возможности получения денежных средств в режиме онлайн.

Сложных житейских ситуаций, для разрешения которых требуется внушительная денежная сумма, немалое количество. Внезапный выход из строя автомобиля, потребность в замене бытовой техники, необходимость срочной оплаты работы строительной бригады и так далее. С целью быстрого решения финансовых проблем рядовые обыватели все чаще обращаются за помощью в микрофинансовые организации. Чтобы выбрать наиболее подходящие условия сотрудничества, воспользуйтесь независимым рейтингом МФО.

Независимый рейтинг МФО – это каталог предложений разных микрофинансовых организаций с удобным и быстрым поиском наиболее выгодного варианта. Потенциальному заемщику не придется посещать офис за офисом в поисках подходящего микрозайма.

Процесс поиска упрощает использование «умного» фильтра. Обозначив желаемые параметры, можно выбрать подходящий вариант продукта в считанные минуты и получить деньги в режиме онлайн.

Доступ к информации является свободным и бесплатным. Портал, на страницах которого размещен независимый рейтинг, выполняет роль посредника и не принимает участия в процессе оформления и выдачи микрозаймов.

Независимый рейтинг формируется аналитиками с учетом многих факторов: длительности пребывания МФО на рынке, наличии негативных отзывов, голосов клиентов, отданных на портале за ту или иную организацию.

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