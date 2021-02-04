Власти усиливают контроль за перепланировками в квартирах

В январе этого года несколько федеральных телеканалов показали сюжеты о нерадивых владельцах жилья. В их квартирах были незаконно снесены несущие стены, перегородки между кухней и комнатой, совмещены ванная с туалетом и т.д. Каждый был оштрафован и вынужден узаконить перепланировку. Эта процедура оказалась сложной для обычного горожанина.

Мы попытались разобраться в ситуации и обратились за комментариями к эксперту Многофункционального Центра Недвижимости Артему Румянцеву.

На фото: Артем Румянцев. Сотрудник МФЦН.

За какие изменения в квартире можно ответить рублем?

Заплатить штраф от 2000 до 2500 рублей придется в случае, если вы:

Снесли стены между комнатой и кухней;

Совместили санузлы (ванной, душевой, туалета) или увеличили их метраж за счет коридора или кладовой;

Перенесли сантехнику в пределах санузла;

Перенесли радиатор отопления на другую стену;

Увеличили площадь кухни за счет коридора или кладовой;

Снесли, возвели, перенесли ненесущие стены и перегородки;

Проделали, заложили дверной проем или арку в несущих и ненесущих стенах;

Демонтировали балконный блок и установили французские окна;

Установили электроплиту вместо газовой;

Устроили окно или нишу внутри квартиры;

Разобрали встроенный шкаф, который не образует новое помещение;

Разделили квартиры, как по горизонтали, так и по вертикали;

Объединили квартиры, как по горизонтали, так и по вертикали.

Владельцу жилья грозит только штраф?

Увы, нет. В случае, когда согласовать перепланировку невозможно, владелец будет вынужден вернуть всё на свои места. За свой счёт. Если он откажется выполнять требование, то квартира будет выставлена на торги через суд. Такие случаи по стране уже не редкость.

Квартиру не продать в ипотеку, потому что банки не одобряют такие объекты.

А тем, у кого квартира в ипотеке грозит расторжение договора и досрочное гашение кредита.

Как быть тем, кто уже снес стены или совместил ванную с туалетом?

Обратиться за консультацией. На начальном этапе важно понять, подлежит перепланировка оформлению или нет. Выход есть всегда. Затем начать процедуру узаконивания изменений в квартире. Это трудоемкий процесс. Занимает от 3 до 5 месяцев.

В МФЦН оказывают такую услугу?

Да. Мы оформляем перепланировки в соответствии с Законодательством.

Почему вдруг такое повышенное внимание к законности ремонта в наших квартирах?

Сегодня в стране очень много квартир с измененной перепланировкой. Все это понимают. На вторичном рынке очень много "хрущёвок" с маленькими кухнями и ванными комнатами. В новостройках вообще свободная перепланировка. Петрозаводчане бесконтрольно вносят изменения в конструкции многоквартирных домов. А это опасно.

Есть печальные тому подтверждения.

В 2011 г. в Ярославле обрушился один из подъездов в четырехэтажном жилом доме . Семь квартир были полностью разрушены. Причиной обрушения стала перепланировка помещений на первом этаже.

На фото: г. Ярославль

11 июля 2015 г. в Перми обрушился угол пятиэтажного жилого дома. Обрушение произошло из-за ослабления несущих конструкций в результате безграмотной, незаконной перепланировки.

На фото: г. Пермь

В каждом случае были жертвы среди жителей этих домов.

Контролирующие организации понимают степень растущей угрозы, поэтому начинают "закручивать гайки".

Мы с вами не знаем о перепланировке в квартирах соседей. Но никто не хочет подвергать риску жизни своих близких, из-за того, что сосед, желая жить «по-царски», убрал пару несущих стен. Очевидно, что ослабление конструкций многоквартирного дома угрожает безопасности его жильцов.

Как быть тем, кто сделал ремонт без сноса стен и т.п.?

Наслаждаться жизнью! Если вы сделали косметический ремонт, заменили окна, установили кондиционер или же остеклили лоджию, вам нечего бояться. Всё это законно. И не требует от вас никаких действий.

А вот любые другие изменения в квартире требуют оформления! Согласно статьи 25 и пункту 1 статьи 26 Жилищного кодекса РФ, любые работы по ремонту, которые изменяют конструкции, отмеченные на планах БТИ, требуют согласования перепланировки квартиры.

Проконсультироваться и заказать услугу по узакониванию перепланировки вашей квартиры "под ключ" вы можете в МФЦН.

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