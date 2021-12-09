Жители Карелии приняли участие в благотворительной акции Почты России

В 2021 году жители республики подарили подписку на газеты и журналы детским домам и приютам, реабилитационным центрам, домам престарелых и многодетным семьям .

К акции присоединились тысячи клиентов Почты России по всей стране, в том числе – известные государственные и общественные деятели, журналисты, бизнесмены, руководители крупных компаний.

Подписка на любимый журнал или газету может стать настоящим новогодним сюрпризом для воспитанников детских домов, бабушек и дедушек из домов престарелых, многодетных семей и одиноких пенсионеров. Новый год – время чудес и доброты. Почта России предлагает стать волшебниками и поучаствовать в благотворительной акции всем жителям и организациям Карелии. Акция продолжается, и сейчас как раз самое время оформить подписные издания на 2022 год,

– подчеркнула директор УФПС Республики Карелия Ирина Горелова.

Оформить благотворительную подписку можно в любом почтовом отделении Карелии. Ввиду сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации Почта России предлагает воспользоваться для оформления подписки дистанционными сервисами. Сделать это можно на официальном сайте Почты России. Так же есть возможность пригласить почтальона, оснащенного мобильным почтово-кассовым терминалом на дом или в офис по телефону 8-800-1 000 000 (звонки по России бесплатно).

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