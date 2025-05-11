11 мая 2025, 10:36
Жители Карелии получают высокотехнологичную медицинскую помощь
Современная медицина применяет сложные ресурсоёмкие методы лечения
Фото: gpointstudio / Freepik
За четыре месяца 2025 года высокотехнологичную медицинскую помощь получили 2270 жителей Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
В условиях федеральных специализированных медицинских учреждений за пределами Карелии ВМП оказана 1394 пациентам. 876 человек получили высокотехнологичное лечение в Республиканской больнице им. В.А. Баранова, Детской республиканской больнице, Республиканском перинатальном центре, ООО «Офтальмологический центр Карелии».
Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной медицинской помощи и включает в себя применение сложных уникальных ресурсоёмких методов лечения. © «Петрозаводск говорит»