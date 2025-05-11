Жители Карелии получают высокотехнологичную медицинскую помощь

За четыре месяца 2025 года высокотехнологичную медицинскую помощь получили 2270 жителей Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

В условиях федеральных специализированных медицинских учреждений за пределами Карелии ВМП оказана 1394 пациентам. 876 человек получили высокотехнологичное лечение в Республиканской больнице им. В.А. Баранова, Детской республиканской больнице, Республиканском перинатальном центре, ООО «Офтальмологический центр Карелии».

Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной медицинской помощи и включает в себя применение сложных уникальных ресурсоёмких методов лечения. © «Петрозаводск говорит»