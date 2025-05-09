Шашлык из магазина может вызвать гепатит или холецистит

Россиян предупредили об опасности шашлыка из магазина. В продукте могут использовать различные добавки и усилители вкуса.

Например, если в маринад добавят большое количество соли, то это может привести к гипертонии, почечной патологии и обезвоживанию. Слишком большое количество уксуса и непонятных специй тоже приводят к проблемам желудка и ЖКТ. Такое мнение высказал в беседе с «Лента.ру» преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

В мясо могут добавить жир, это делают для веса и снижения цены. Такая «добавка» приводит к атеросклерозу и холециститу.

Специи и усилители вкуса в некоторых случаях могут вызвать токсический гепатит и аллергию по типу анафилактического шока.

По мнению эксперта, шашлык из хорошего свежего мяса и пикантного маринада не может стоить дешево. При покупке шашлыка Умнов предложил смотреть на цену и сам магазин. © «Петрозаводск говорит»