Жители Древлянки смогут воспользоваться услугами библиобуса

С 1 сентября на Древлянке будет работать библиобус Национальной библиотеки Карелии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Библиобус остановится у главного входа в школу №55 на улице Оборонной. Время его работы пока не определено.

Жители района смогут взять интересующие книги на дом, заказав их заранее через электронный каталог Национальной библиотеки. Если у читателя нет такой возможности, заказать книги можно будет непосредственно на месте и получить их через неделю. Фото мэрии Петрозаводска