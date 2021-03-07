Жителей Карелии просят помочь найти собаку, сбежавшую на вокзале

Небольшая собака по кличке Джули потерялась в Карелии. Сообщение с просьбой помочь в ее поисках опубликовано в паблике «Софи! Поиск домашних животных Петрозаводск».

Инцидент случился на вокзале в Кеми 6 марта в 20:30. Собаку везли из Мурманска в Санкт-Петербург на поезде. В какой-то момент на станции животное выкрутилось из ошейника и убежало в неизвестном направлении. Жителей Карелии просят помочь отыскать Джули. Питомец совсем не знает город.