Жителей Карелии приглашают пробежаться по берегу Ладожского озера

Забег на берегу Ладожского озера в Питкяранте посвятят празднованию дня рождения Целлюлозного завода. Мероприятие запланировано на 28 мая, стартовый свисток прозвучит в 11:00, сообщается в паблике «Спорт-норма жизни Карелия».

Детям предложат пробежать полукилометровую дистанцию, а взрослым - 1 км, 2,5 км и 5 км. Все финишеры получат памятную медаль. Кроме спортивных стартов для участников подготовят

анимацию, конкурсы и интерактивы. Для участия в забеге требуется пройти регистрацию.

В 2021 году завод отметил столетний юбилей. В забеге приняли участие более 350 любителей спорта. Мероприятие так понравилось людям, что было решено проводить его каждый год. (фото vk.com)