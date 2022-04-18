Карельские гимнастки стали призерами Спартакиады учащихся России

В Кировске состоялся второй этап XI летней Спартакиады учащихся России по художественной гимнастике. Сборная команда Карелии заняла на соревнованиях 2 командное место и 2 место в групповых упражнениях, рассказали в министерстве образования и спорта республики.

В групповых упражнениях выступали воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва №1 Петрозаводска.

Гимнасток награждала заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Фото: vk.com/minsportkarelia.