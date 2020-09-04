Жителей Карелии приглашают на всероссийский день бега «Кросс нации»

Всероссийский день бега «Кросс нации-2020» пройдет в Карелии 19 сентября. Масштабный праздник готовится в Петрозаводске на «Спартаке».

Для участников будут доступны пять дистанций в зависимости от возрастных категорий:

мальчики, девочки 2011 г.р. и младше - 1 км;

юноши, девушки 2001 г.р. и младше - 4 км;

мужчины, женщины 2000 г.р. и старше - 4 км;

женщины, юноши 20001 г.р. и младше - 8 км;

девушки 2001 г.р. и младше - 6 км;

мужчины 2000 г.р. и старше - 12 км.



Зарегистрироваться на забег можно дистанционно с 7 по 13 сентября. Комиссия по допуску участников будет работать с 14 по 19 сентября с 10:00 до 17:00 на Кургане.