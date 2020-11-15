Жителей Карелии приглашают к участию в конкурсе «Спасём жизнь вместе»

МВД по Республике Карелия приглашает граждан принять участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе-2021», сообщается на сайте ведомства.

Конкурс направлен на привлечение внимания общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и формирования в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению.

Мероприятие ежегодное и проводится в два этапа (региональный и федеральный). В нем могут принять участие физические и юридические лица, а также авторские коллективы.

Конкурсные работы представляются по следующим номинациям:

«Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики»;

«Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»;

«Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».

Требования, предъявляемые к конкурсным работам, и необходимые условия для подачи заявок на участие в прилагаемых документах на сайте МВД

Фото с сайта 12.мвд.рф