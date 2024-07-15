Жителей Карелии предупредили об отмене автобусных рейсов

Вечерний автобус на Суоярви из Петрозаводска не будет ходить в течение двух дней. Об этом сообщили в группе автовокзала карельской столицы ВКонтакте.

Отменили рейс на Суоярви, который отправляется из Петрозаводска в 17:15, уточнила администрация автовокзала. Автобус не будет ходить 15 и 16 июля по техническим причинам.

Что именно это за причины, не сообщается. Пассажиры могут вернуть билеты, которые они купили ранее. // фото: freepik.com