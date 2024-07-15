Артиллерийские снаряды и минометные мины нашли в Карелии

Специалисты подразделения разминирования и взрывных работ КРПСС за первую половину июля нашли 16 взрывоопасных предметов. Все их изъяли и обезвредили, сообщили в службе.

В частности, в Сяндебе Олонецкого района обнаружили ручную гранату, запал, взрыватель и артиллерийский снаряд. Еще один снаряд нашли в СНТ «Рассвет» того же района.

В Импилахти Сортавальского района обнаружили минометную мину. На участке трассы МАП Кола - Суоперя в Лоухском районе нашли четыре мины разного калибра, в том числе противопехотную Smi-35, германскую выпрыгивающую мину, а также три артиллерийских снаряда и гранату. Еще один артиллерийский снаряд обнаружили в Петрозаводске. // фото: КРПСС/ВКонтакте