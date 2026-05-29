Жителей и гостей Петрозаводска пригласили на выставку о «Киваче»

Выставка «Территория природы» приурочена к 95-летию заповедника «Кивач»

Фото "Петрозаводск говорит"

В городском выставочном зале Петрозаводска анонсировали открытие выставки «Территория природы» (0+), подготовленной к 95-летию заповедника «Кивач».

По данным источника, посетители экспозиции узнают интересные факты из истории заповедника, увидят уникальные фотографии бабочек из коллекции «Кивача» и тематические картины из разных городов России. На полотнах предстанут более 50 редких представителей растительного и животного мира, обитающих на территории заповедника. Выставка будет работать с 11 июня по 11 июля.

