Опасного вредителя искали в теплицах Карелии

Всеядного живучего вредителя не нашли в теплицах Прионежского и Кондопожского районов

Специалисты Россельхознадзора за несколько дней проверили семь теплицы в нескольких районах Карелии. В Прионежском районе. Специалисты проверили семь теплиц, где выращивают рассаду овощных и цветочных культур, а также одну теплицу в Кондопожском районе, где выращивают садовую землянику. В теплицах установлены ловушки выявление западного цветочного трипса и комплекс карантинных тепличных вредителей.

Специалисты визуально осмотрели теплицы и не увидели признаков наличия опасных вредителей.

Россельхознадзор продолжит проводить мониторинг карантинного фитосанитарного состояния. Кроме теплиц планируют обследовать более 9,3 млн га земель сельхозназначения и лесного фонда.