Россиянам хотят урезать больничный

В России могут изменить порядок выдачи больничных

Порядок выдачи больничных предложили изменить в России. На инициативу Минздрава обратило внимание издание РИА Новости. Ведомство предлагает сократить срок выдачи больничного до трех дней для граждан, которые за полгода признавались нетрудоспособными четыре раза и больше.

После открытия больничного будет создана врачебная комиссия, которая проведет дополнительные обследования пациента или направит его на лечение в стационар. После окончания срока трехдневный больничный может быть продлен по решению комиссии или закрыт.

Согласно проекту приказа, новое правило не будет распространяться на случаи формирования больничного при уходе за больным членом семьи, беременности, получении гражданами медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медицинской помощи методом заместительной почечной терапии, карантине, а также на все случаи оказания медицинской помощи в условиях стационара.

