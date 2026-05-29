Карельские фермеры рискнули выращивать чеснок в промышленных масштабах

В Прионежском районе взошел озимый чеснок

фото «Петрозаводск говорит»

В Прионежском районе в деревне Лехнаволок фермеры готовятся собирать первый урожай озимого чеснока. В прошлом году прионежские новаторы засадили чесноком поле размером с гектар – ушла тонна семян. Овощная культура пережила зиму, весной появились зеленые ростки, а летом фермеры готовятся к сбору первого урожая.

Фермеры хотят адаптировать технологию выращивания культуры для карельских условий, чтобы на прилавках магазинов появился качественный местный продукт. Также фермеры планируют увеличить посевные площади.

Отмечается, что в Карелии в промышленном масштабе чеснок выращивают впервые.

Как мы писали ранее, фермеры надеялись собрать пять тонн с поля. Удастся ли достичь такого показателя, вероятно, скоро узнаем.