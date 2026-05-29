Подросток раскаялся, что гонял по Петрозаводску на питбайке

Дорожная полиция нашла одного из юных нарушителей

фото пресс-службы Госавтоинспекции

Дорожные полицейские нашли одного из юных нарушителей, разъезжавших по Петрозаводску на питбайках. Ранее в соцсети было опубликовано видео с нарушителями. Одним из них оказался 17-летний юноша. Спортивный инвентарь подросток купил на деньги, которые заработал.

В Госавтоинспекции сообщили, что юноша раскаивается в содеянном и обязуется соблюдать правила.

В отношении него составили административные материалы, ведется расследование. Также ч ним провели разъяснительную работу. Родителям подростка также дадут правовую оценку. Личности остальных питбайкеров устанавливают.