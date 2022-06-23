Житель Сортавалы предпочел направиться в колонию

В Сортавале прошло еще одно судебное заседание, на котором решалась судьба одного из местных жителей. Рассматривалось представление уголовно-исполнительной инспекции о замене мужчине наказания с обязательных работ на лишение свободы.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры республики, в марте за хищение кроссовок и паспорта у несовершеннолетнего 41-летний сортавалец был осужден. По решению Фемиды ему назначили наказание – 230 часов обязательных работ, из которых он отработал только четыре.

«Все оставшееся время он употреблял спиртные напитки и, несмотря на неоднократные предупреждения инспекции, на работу не выходил. Прокурор города, изучив материал, пришел к выводу о необходимости замены наказания. Суд, с учетом позиции прокурора, представление уголовно-исполнительной инспекции удовлетворил и заменил неотработанные 226 часов на 28 дней лишения свободы в колонии-поселении»,

- рассказали в ведомстве. Фото: istockphoto.