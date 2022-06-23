Отец бросил горящую канистру с бензином и поджег сына

Ночью 22 июня в поселке им. Свердлова в Ленобласти тяжело пострадал 13-летний ребенок. Обожженного, его экстренно госпитализировали в больницу, пишет 47news.

В полицию Всеволжска о случившемся сообщили медики, это было примерно в 03:30. У мальчика диагностировали серьезные ожоги живота, ног и рук.

Согласно предварительной информации, ребенка покалечил отец. Мужчина бросил горящую канистру, наполненную бензином. Неизвестно, зачем он это сделал, но каким-то образом она попала в его сына.

Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют в полиции и следственном отделе СК Всеволожска. // Фото: pxhere.com