23 июня 2022, 10:04
Буйный бывший сожитель пришел к девушке на работу и устроил погром
Агрессивного мужчину в Кондопоге пришлось задерживать росгвардейцам
Пьяный мужчина в Кондопоге явился на работу к бывшей подруге и устроил дебош. Пришлось нажать «тревожную кнопку», сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Инцидент произошел 21 июня, во вторник. Экс-сожитель девушки пришел в учреждение, где она работает, и стал грозить физической расправой.
Мужчина был пьян, оскорблял присутствующих, ударил по терминалу в зале. Подъехали росгвардейцы и задержали 34-летнего дебошира. Его передали полицейским. // Фото: Росгвардия