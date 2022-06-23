Буйный бывший сожитель пришел к девушке на работу и устроил погром

Пьяный мужчина в Кондопоге явился на работу к бывшей подруге и устроил дебош. Пришлось нажать «тревожную кнопку», сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Инцидент произошел 21 июня, во вторник. Экс-сожитель девушки пришел в учреждение, где она работает, и стал грозить физической расправой.

Мужчина был пьян, оскорблял присутствующих, ударил по терминалу в зале. Подъехали росгвардейцы и задержали 34-летнего дебошира. Его передали полицейским. // Фото: Росгвардия