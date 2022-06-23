В Сулажгоре дважды повредили электрокабель, оставив жителей без света

В Сулажгоре в районе территории Онегозавода вновь произошло повреждение кабельной линии. В результате без электроэнергии остались предприятия и жилые дома, сообщили в пресс-службе компании «ОРЕС-Петрозаводск». Виной тому была одна из организаций, производившая земляные работы экскаваторной техникой без согласования.

«В результате несогласованных действий с сетевой организацией, произошло отключение 13 трансформаторных подстанций в Сулажгоре. Одна из таких подстанций, кроме промышленных потребителей, запитывает энергоресурсом и многоквартирные жилые дома по улице Сулажгорская»,

- рассказали в ОРЕС.

Восстановлением кабельной линии занимались аварийные бригады, к вечеру электроснабжение было восстановлено. Но это уже не первое отключение, произошедшее в данном районе в течение нескольких дней. Так, в минувшую субботу из-за повреждения кабельной линии – опять таки сторонней организацией – большая часть потребителей оставалась без электричества почти сутки. Фото: electrikmaster.ru.