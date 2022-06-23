Пенсионерку в Петрозаводске выследил грабитель и отнял кошелек

На 70-летнюю жительницу Петрозаводска в подъезде ее дома напал мужчина и отнял кошелек. Ущерб составил как минимум 4 800 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Оказалось, грабитель увидел жертву, когда она возвращалась из магазина. Мужчина незаметно следовал за пенсионеркой до подъезда, зашел внутрь и напал. Это полицейские выяснили, просмотрев записи камер наблюдения.

Мужчина вырвал пакет из рук горожанки, вынул из него кошелек и сбежал. Злоумышленники нашли и задержали 46-летнего ране судимого петрозаводчанина. Возбуждено уголовное дело о грабеже. // Фото: moneyman.ru